كارتر: قوة عمليات خاصة أميركية وصلت العراق

كشف وزير الدفاع الأميركي، آشتون كارتر، عن أن قوة العمليات الخاصة الأميركية الجديدة وصلت إلى العراق، وتستعد للعمل مع القوات العراقية لملاحقة أهداف لتنظيم داعش.

وقال الوزير الأميركي إن القوة الاستطلاعية المتخصصة التي أعلنت في ديسمبر هي الآن في مكانها في العراق، وتستعد للعمل مع العراقيين، لتبدأ ملاحقة مقاتلي داعش وقادته، لقتلهم أو القبض عليهم أينما تم العثور عليها، جنبا إلى جنب مع الأهداف الرئيسية الأخرى.

من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اعتقال مجموعة من المتورطين في هجوم أدى إلى مقتل 12 شخصا في بغداد قبل يومين.

وتم الهجوم الذي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه، بتفجيرات وإطلاق عيارات نارية واحتجاز رهائن شرق بغداد.

وقال العبادي في بيان أصدره أن الأجهزة الاستخبارية ألقت القبض على "عصابة إرهابية" متورطة بتفجير "بغداد الجديدة".