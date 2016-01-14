لبنان.. إخلاء سبيل ميشال سماحة

وافقت محكمة التمييز العسكرية اللبنانية على طلب اخلاء سبيل الموقوف ميشال سماحة الذي حكم عليه بنقل عدد كبير من المتفجرات من سوريا إلى لبنان.

ويأتي إطلاق سماحة مقابل كفالة مالية تعادل 100 ألف دولار أميركي. كما قرر القاضي منع سماحة من السفر وعدم الادلاء بأحاديث صحافية.

وكان سماحة نقل من مكتب اللواء في النظام السوري علي مملوك متفجرات للقيام بأعمال إرهابية في لبنان ضد قوى الرابع عشر من آذار ورجال دين اضافة الى معارضين السوريين.

واعتبر حزب الله على لسان رئيس كتلته البرلمانية محمد رعد وصف تصريحات قوى الرابع عشر من اذار الشاجبة بالتصريحات الصاخبة والمبرمجة التي تعترض على قرار القضاء اللبناني بإخلاء سبيل سماحة معتبرا انها ليست إلاّ تعبيراً عن النكد والكيدية والإستنسابية.

وكان الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة أقر بأنه نقل متفجرات بطلب من رئيس النظام السوري بشار الأسد بهدف اغتيال شخصيات سياسية ودينية لبنانية.