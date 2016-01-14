مقتل 7 بينهم 4 من منفذي هجمات جاكارتا

تعرضت العاصمة الإندونيسية اليوم الخميس لـ 7 انفجارات قوية، 6 منها متزامنة، أحدها قرب مكتب الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن شهود عيان أن 3 انتحاريين هاجموا مقهى في شارع رئيسي بالعاصمة، فيما يبدو شبيهاً بسيناريو هجمات باريس الأخيرة.

وأسفرت الانفجارات، في حصيلة أولية ذكرتها وكالة رويترز، عن وقوع 7 ضحايا على الأقل، بينهم 4 مهاجمين، وجرحى عدة، وتحطم مركز شرطة في الشارع الرئيسي عقب الانفجارات، وسمع إطلاق نار كثيف في المكان.

من جهته، قال متحدث باسم الشرطة الاندونيسية إن الشرطة قتلت بالرصاص 4 يشتبه أنهم شاركوا في هجوم بقنبلة وإطلاق نار في العاصمة جاكرتا. وأضاف أنه يجري تأمين المنطقة.

وأوضح إقبال كابد للصحفيين "نقوم بتطهير المبنى من أسفل إلى أعلى" مشيراً إلى أن تبادلاً لإطلاق النار بين المهاجمين والشرطة وقع في دار للسينما في نفس المبنى الذي يضم مقهى ستارباكس الذي تعرض للهجوم.

وتابع "سنعلن عن تأمين الوضع قريباً".

وكانت إندونيسيا في حالة تأهب خلال الأسابيع الأخيرة بسبب خطر إرهابي، وشنت شرطة مكافحة الإرهاب حملة استهدفت أشخاصاً يشتبه في وجود صلات لهم بتنظيم داعش.

إثر الحادث، قطع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو زيارة إلى وسط جاوة وعاد إلى العاصمة جاكرتا.

وحث الرئيس الإندونيسيين على عدم إصدار تخمينات بشأن هوية منفذي الهجمات التي أودت بحياة عدة أشخاص.