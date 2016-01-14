39 جريحا في هجوم بجنوب شرق تركيا نسب إلى الأكراد

قتل 5 أشخاص وأصيب 39 آخرون بجروح الخميس في هجوم بسيارة مفخخة نفذه متمردو حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا، حسبما أعلن مكتب محافظ دياربكر.

وأوضح المصدر في بيان تناقلته وسائل الاعلام التركية أن شخصين قتلا في انفجار سيارة مفخخة في مدينة تشينار بينما قضى ثلاثة آخرون في انهيار مبنى قريب، ونسب الهجوم إلى المتمردين الأكراد.

وذكرت وكالة دوغان للأنباء أن الهجوم وقع أمام مركز للشرطة في مدينة سينار بمحافظة دياربكر وقد تضررت واجهة المبنى. وأضافت الوكالة أن عناصر من حزب العمال الكردستاني وبعد انفجار السيارة المفخخة واصلوا هجومهم بواسطة قاذفات صواريخ.

كما أشارت إلى أن مساكن مخصصة لرجال الشرطة بالقرب من المركز تضررت أيضا ما أدى إلى جرح نساء وأطفال.

