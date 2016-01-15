كيري ولافروف يلتقيان الأربعاء لبحث الملف السوري

يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأميركي جون كيري قبل أيام من اجتماع جنيف المرتقب حول سوريا.

ويلتقي الطرفان في العشرين من الشهر الجاري في زيوريخ لبحث النزاعين السوري والأوكراني، وفق ما أعلنت وزارتا الخارجية في البلدين.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن اللقاء جاء بناء على طلب من رئيسي روسيا والولايات المتحدة.

حيث ناقش كل من الرئيسين باراك أوباما وفلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية الجهود القائمة لتسهيل انتقال سياسي في سوريا، حسب ما أعلن البيت الأبيض.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض إن من مصلحة الولايات المتحدة وروسيا أن يحقق الملف السوري تقدماً.

وتبنى مجلس الأمن قراراً ينص على خارطة طريق لإنهاء نحو خمسة أعوام من الحرب في سوريا.

وتشمل خارطة الطريق مفاوضات بين النظام والمعارضة ووقفاً لإطلاق النار، وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وتنظيم انتخابات في غضون 18 شهراً.

وتعول واشنطن على موسكو حليفة النظام السوري، لإرساء عملية انتقال سياسي في هذا البلد.

لكنها تندد أيضاً بغارات روسيا في سوريا، وتقول إن "70 في المئة" من أهدافها تشمل المعارضة المعتدلة ومدنيين.