روسيا تتهم الغرب بتسييس الأزمة الإنسانية بسوريا

اتهم المندوب الروسي في مجلس الأمن، الأمم المتحدة والدول الغربية بتسييس الأزمة الإنسانية في سوريا، وقال إن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة التي دعت إلى عقد جلسة لمناقشة المناطق المحاصرة، تحدث ضجيجا غير ضروري قبل أيام من انطلاق المفاوضات بين النظام والمعارضة.

وفي الجلسة، طالبت الأمم المتحدة بالوقف الفوري لحصار المدن السورية من قبل أطراف النزاع في هذا البلد، منددة بما أسمته "التكتيك الوحشي".

وقالت مسؤولة العمليات الإنسانية لدى الأمم المتحدة، كيونغ وا كانغ، أمام مجلس الأمن، إنه لم يُستجب لأغلب طلبات حماية المدنيين في سوريا، وأضافت أنه انتهاك خطير للقانون الدولي، ويجب أن يتوقف فورا.

من جهته، طالب السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر الرفع الفوري لكافة الحصارات، وتمكين العاملين الإنسانيين من وصول حر إلى مختلف المناطق المحتاجة.

فيما اعتبر مساعد ممثل بريطانيا في المجلس بيتر ويلسون أن مضايا ليست إلا القسم الظاهر من كتلة الجليد.

ووصفت مندوب الولايات المتحدة بالأمم المتحدة، ميشيل سيسون، سياسة النظام السوري بحصار وتجويع المدنيين بالعمل البربري.