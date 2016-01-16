غارات للتحالف على مواقع المتمردين في صنعاء

سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة في اليمن على جبل وتران الاستراتيجي في مديرية نهم شرق صنعاء، بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيات وبإسناد من طيران التحالف، في غضون ذلك ضبطت قوات الأمن والمقاومة في عدن خلية اغتيالات، وتم العثور على كميات كبيرة من المتفجرات والأقنعة والهواتف وسيارة مفخخة، كما تم ضبط قوائم بأسماء شخصيات تم اغتيالها وأخرى يجري التحضير لقتلها.

وكثفت مقاتلات التحالف غاراتها على مواقع المتمردين في صنعاء ومحافظات أخرى، حيث تم قصف منطقة النهدين وعطان وكذا معسكر العرقوب في خولان شرق صنعاء، وتم استهداف مواقع في بلاد الروس وسنحان وبني حشيش بمحافظة صنعاء، وفي محافظة الحديدة جرى قصف معسكر للدفاع الجوي، ومواقع للحوثيين في مديرية ساقين بصعدة.

وفي محافظة صنعاء، سيطرت المقاومة والجيش الوطني على جبل وترين الاستراتيجي في مديرية نهم شرق العاصمة، بعد معارك شرسة مع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، بإسناد من مقاتلات التحالف، ويقع جبل وتران إلى الغرب من سلسلة جبال صلب في مديرية نهم.

وفي تعز، قتل وجرح عشرات المتمردين، وتم تدمير عدد من الدبابات والآليات العسكرية وتفجير مخازن للسلاح جراء غارات جوية لطيران التحالف على عدة مواقع للميليشيات في المحافظة، هذا فيما تدور اشتباكات عدة مع المتمردين في عدد من أحياء المدينة.

وتواصل ميليشيات الحوثي وصالح قصفها العشوائي على عدد من الأحياء السكنية، ما أدى إلى مقتل وجرح مدنيين في منطقة الوازعية.

وفي مأرب، تواصلت المواجهات في محيط جبل هيلان في مديرية صرواح، وتمت السيطرة على عدد من المواقع بغطاء جوي مكثف وبمشاركة طيران الأباتشي، وتكبدت ميليشيات الحوثي خسائر فادحة.

وفي عدن، ضبطت قوات الأمن والمقاومة خلية اغتيالات تتخذ من فيلا في البريقة مقرا لها، وقد جاء كشف الخلية عقب تفجير أنبوب النفط.