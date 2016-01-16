هدنة بين المعارضة والنظام في مدينة التل بريف دمشق

دفعت سياسة حصار التجويع التي ينتهجها النظام السوري تجاه المدنيين، بفصائل المعارضة بمدينة التل بريف دمشق إلى إبرام اتفاق مع النظام ينهي حصار قوات الأسد المستمر منذ أكثر من ستة أشهر.

وتقضي الهدنة بوقف إطلاق النار على الحواجز الأمنية، والسماح لفتح الطريق لإدخال المواد الغذائية والمحروقات وجميع مستلزمات الحياة، على ألا يتم التعرض لمستخدمي الطريق من المدنيين.

كما تتعهد فصائل المعارضة بتسليم أي شخص عليه تحفظات أمنية من قبل المعارضة للجنة التفاوض لتتخذ الإجراءات المطلوبة.

وقال ناشطون إن المعارضة تنتظر من لجنة التفاوض تحديد موعد دخول المساعدات.

وأوضحت تنسيقية مدينة التل أن البنود المتفق عليها جاءت بناء على طلب الأهالي الذين يعانون من أمراض وسوء تغذية بعد حصار لمدة ستة أشهر على المدينة.