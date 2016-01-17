دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ يرفع العقوبات عن إيران

أعلنت وزيرة خارجية الإتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ونظيرها الإيراني محمد جواد ظريف السبت في فيينا أن المجتمع الدولي رفع كل العقوبات الإقتصادية المرتبطة بالبرنامج النووي لطهران، وذلك تنفيذا للاتفاق النووي الذي وقع في 14 يوليو الفائت.

وقالت موغيريني وظريف في بيان مشترك "بعدما وفت ايران بالتزاماتها، سيتم اليوم رفع العقوبات الاقتصادية والمالية الوطنية والمتعددة الطرف المرتبطة بالبرنامج النووي الايراني".

وأضافت للصحفيين في فيينا "اليوم ننجز يوم تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة" في إشارة إلى الاتفاق الموقع في يوليو.

وجاء اعلان الإتحاد الأوروبي رفع العقوبات الإقتصادية والمالية عن إيران بعدما أعطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء السبت الضوء الأخضر للبدء بتطبيق الاتفاق النووي التاريخي بين ايران والقوى الكبرى، مؤكدة ان طهران وفت بالتزاماتها بهدف رفع العقوبات الدولية عنها.

وقال الامين العام للوكالة الأممية يوكيا امانو في بيان نشر في فيينا حيث التقى وزيرا الخارجية الإيراني والأميركي ونظيرتهما الأوروبية لاجراء مباحثات نهائية، أن "ايران انجزت المراحل الضرورية لبدء تطبيق" الاتفاق الذي وقع في 14 يوليو 2015.

فيما أكد مسؤول أميركي دخول الإتفاق حول النووي الإيراني حيز التنفيذ.

أوباما وقع الأمر التنفيذي بإلغاء العقوبات

من جانبه قال البيت الأبيض إن الرئيس‭ ‬الأميركي باراك أوباما وقع أمرا تنفيذيا اليوم السبت بإلغاء العقوبات المفروضة على إيران‬‬ والمتعلقة ببرنامجها النووي بعد أن أوفت طهران بإلتزاماتها بموجب الإتفاق النووي مع القوى العالمية.

وكتب أوباما في الأمر التنفيذي الذي أعلنه البيت الأبيض أن تنفيذ إيران للاتفاق "يمثل تحولا جذريا في الملابسات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني".

روحاني يهنىء شعبه

فيما أشاد الرئيس الإيراني حسن روحاني ببداية تطبيق الإتفاق النووي مهنئا شعبه بـ "النصر المجيد" وذلك في تغريدة نشرها.

وكتب روحاني "اشكر الله واحني هامتي أمام عظمة شعب ايران الصبور، اهنئكم بهذا النصر".

وشهدت العاصمة النمساوية فيينا اجتماعا بين أميركا والاتحاد الأوروبي وإيران تمهيدا لرفع العقوبات عن طهران وبدء تطبيق الاتفاق النووي، إذا ما أكد تقرير دولي وفاء إيران بالتزاماتها التي نص عليها الاتفاق.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن العقوبات الدولية المفروضة على إيران سترفع، السبت، حينما تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها النهائي بشأن برنامج إيران النووي المتنازع عليه.

ونقل التلفزيون الحكومي عن ظريف تصريحه بأن الوكالة ستصدر اليوم السبت تقريرها النهائي الذي يؤكد أن إيران استكملت تنفيذ التزاماتها في إطار الاتفاق النووي المبرم في 14 يوليو.

وغادر ظريف طهران صباح السبت متوجهاً إلى فيينا للمشاركة في مراسم إعلان بدء تطبيق الاتفاق النووي، حسب ما أوردت وكالة إيرنا الرسمية للأنباء.

كما وصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى فيينا قادما من لندن، اليوم السبت، في الوقت الذي أنهت فيه إيران والقوى الغربية الترتيبات لرفع العقوبات المفروضة على طهران في إطار اتفاق نووي تاريخي وضع العام الماضي.

ويحضر الاجتماع المذكور رئيس البرنامج النووي الإيراني، علي أكبر صالحي، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، بحسب وسائل الإعلام.

وأكدت طهران، الخميس، أنها سحبت قلب مفاعل المياه الثقيلة في موقع أراك النووي، ما يشكل مرحلة أساسية في تنفيذ الاتفاق.

وسبق أن طبقت إيران العديد من بنود الاتفاق عبر خفض عدد أجهزة الطرد المركزي لديها، وإرسال القسم الأكبر من مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى الخارج.