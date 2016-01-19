تشكيل حكومة الوفاق الليبية بـ 32 حقيبة وزارية

أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا قرارا بتشكيل حكومة الوفاق، وأعلن عن أسماء حكومة تتشكل من اثنين وثلاثين عضوا، على ان يعمل بالقرار، من تاريخ اعتماد مجلس النواب لهذه التشكيلة المقترحة، بكاملها ومنحها الثقة.

ومن أبرز أسماء الوزراء المكلفين، المهدي البرغثي لوزارة الدفاع والعارف الخوجة لوزارة الداخلية ومروان ابو سريويل لوزارة الخارجية والطاهر سركز لوزارة المالية وخليفة عبد الصادق لوزارة النفط وشكلت التشكيلة امرأة واحدة هي أسماء الأسطى لوزارة الثقافة.

وصدر المرسوم، لتوقيع رئيس مجلس الوزراء ونوابه الأربعة اضافة إلى وزير شؤون المجالس المتخصصة ووزير شؤون المجتمع المدني وهم السبعة الذين يشكلون بكليتهم مجلس رئاسة الوزراء لحكومة الوفاق ، وفق ما نص عليه اتفاق الصخيرات المعدل.

بالمقابل اعتبر وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريان أن التدخل العسكري في ليبيا لا يمكن ان يتم بدون موافقة المجتمعات المحلية مطالبا باعتماد ما أسماه الصبر الإستراتيجي.

وأضاف أن التدخل في ليبيا يجب ان يتم بحذر من خلال دعم الشركاء الأمنيين الاقليميين.

وبصورة غير مباشرة عن ليبيا لم يستبعد لو دريان تقديم مساعدة عسكرية لليبيا في حال تم تشكيل حكومة وحدة وطنية.