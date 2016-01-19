الجبير: المعارضة السورية هي من تحدد مفاوضيها لجنيف

شدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على أن الهيئة العليا للمفاوضات السورية هي التي تحدد من سيمثل المعارضة في المفاوضات، وأضاف:"لا يمكن لأي طرف أن يفرض على المعارضة من سيمثلها في المفاوضات".

وفي مؤتمر صحفي مشترك بين وزيري الخارجية السعودي والفرنسي في الرياض، أكد لوران فابيوس على ضرورة احترام ما خرج عن مؤتمر المعارضة السورية في الرياض، وضرورة وقف التجويع في سوريا. وشدد على أن موقف بلاده واضح وثابت، قائلاً:" نأمل بأن تحترم وحدة سوريا حيث يستطيع الجميع بغض النظر عن الطائفة العيش بأمن وسلام". وتابع "الكل يعرف ما الذي حصل في سوريا، تصرفات الأسد أدت إلى مقتل أكثر من 250 ألف شخص وفرار ملايين النازحين".

إلى ذلك، أشار إلى أنه توجد دلائل على أن القصف الروسي استهدف مدنيين وفصائل من المعارضة المعتدلة.

أما في الموضوع الإيراني فأكد اوزير الفرنسي على أن الاتفاق النووي مع إيران لا يغطي تطوير الصواريخ. وأعرب عن أمله بتنفيذ الاتفاق مع إيران ومنعها من الحصول على السلاح النووي.