الجبير يحذر من تمويل إيران أنشطة شريرة

حذر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير من إمكانية استغلال إيران للاتفاق النووي، إذا استخدمت طهران المال لتمويل " أنشطة شريرة" على حد قوله.

وكشف الخارجية السعودية عن سجل حافل بنشر الفتن والقلاقل والاضطرابات، بهدف زعزعة أمن واستقرار دول المنطقة، لتوضيح الصورة الحقيقية لإيران ونهجها العدائي الذي تتبعه منذ قيام ثورتها عام 1979.

فمن خلال ورقة حقائق مدعومة بالأرقام والتواريخ، رصدت وزارة الخارجية تورط إيران في العديد من العمليات الإرهابية من خلال الميليشيات التي أسستها في الداخل والخارج لتصبح الدولة الأولى الراعية والداعمة للإرهاب في العالم.

الجبير وفي تغريدات له على موقع تويتر اعتبر أن إيران تزعم بأن الصداقة من أولويات سياستها الخارجية، بينما يُظهر سلوكها عكس ذلك، وطالبها بأن تسمح للناس أن يعيشوا بسلام".

و في مقال له بصحيفة نيويورك تايمز قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن إيران تستمر في تعميم سياساتها الطائفية والتوسعية الخطيرة ودعمها للإرهاب ، وذلك من خلال كيل الاتهامات للمملكة العربية السعودية بلا دليل يدعم هذه الاتهامات.

كما أشار إلى دعم طهران للجماعات المتطرفة والعنيفة بما في ذلك حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن والمليشيات الطائفية في العراق

إضافة إلى استهدافها للمواقع الدبلوماسية كأحد أدوات سياستها الخارجية

وأشار إلى قيام إيران في أكتوبر بعمل اختبارات للصواريخ الباليستية، في خرق لقرارات مجلس الأمن

الجبير استذكر ايضا حادث إطلاق سفينة عسكرية إيرانية صواريخ بالقرب من سفينة أميركية وفرقاطة فرنسية في المياه الدولية.

واختتم الجبير بالقول ان السعودية لن تسمح لإيران بالعبث بأمنها أو بأمن حلفائها وستتصدى لكل المحاولات التي تسعى للعبث به وتهديده.

