اليمن.. نجد قسيم بيد الشرعية

سيطرت المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني اليمني على منطقة نجد قسيم في المسراخ، غرب مدينة تعز، بشكل كامل بعد معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح، في الوقت الذي تسعى فيه المقاومة والجيش للسيطرة على مديرية المسراخ.

كما قتل وجرح العشرات من الميليشيات في مواجهات جرت في منطقة الصفراء الحدودية بين مأرب والجوف. وقد تمكنت المقاومة والجيش الوطني من أسر 9 حوثيين، وتمت السيطرة على مواقع استراتيجية في مديرية مجزر شمال مأرب.

من جهتها، شنت طائرات التحالف غارات مكثفة على معسكرات وتجمعات الانقلابيين في البيضاء وحجة وتعز.

كذلك، جرح نحو 8 مدنيين، بينهم أطفال، جراء قصف عشوائي للحوثيين على مدينة لودر في محافظة أبين.

إلى ذلك، استكمل الجيش الوطني تجهيزاته لبدء عملية تحرير مديريات عسيلان وبيحان والعين بمحافظة شبوة بإسناد ودعم من قوات التحالف العربي والمقاومة الشعبية.

وقال قيادي في الجيش إن عملية تحرير المديريات ستبدأ خلال ساعات، مشيراً إلى أن الجيش قصف مواقع تمركز الحوثيين في منطقتي السليم والصفراء، مخلفاً أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات، وتدمير معدات وآليات عسكرية.