صحافي فلسطيني أسير مضرب منذ شهرين

دخل الصحافي الفلسطيني الأسير محمد القيق يومه الـ 60 من إضرابه عن طعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري في سجون الاحتلال.

واتهم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع حكومة إسرائيل بارتكابها "جريمة متعمدة بحق الأسير القيق والاستهتار بحياته".

واعتقل القيق في 21 نوفمبر 2015، حين داهمت قوة من جيش الاحتلال بيته في رام الله.

ونقل الأسير بعد ذلك إلى مستوطنة بيت إيل القريبة من رام الله، ثم نقل لمركز تحقيق المسكوبية وبعدها إلى مركز تحقيق الجلمة.

تعرض القيق خلال التحقيق معه إلى التعذيب وسوء المعاملة من قبل المحققين الإسرائيليين.

وأعلن القيق في 25 من نوفمبر إضرابه المفتوح عن الطعام للتنديد بالتعذيب والمعاملة السيئة التي تلقاها في السجن.

من جهتها، طالب زوجة القيق السلطة الفلسطينية بالتدخل العاجل لإطلاق سراح زوجها الذي أكدت أن حالته حرجة ودعت إلى إنقاذ حياته .

بدوره، أعرب نادي الأسير الفلسطيني عن قلقه على الوضع الصحي الخطير للأسير الصحافي.

لكن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) قال إن محمد القيق هو أحد نشطاء حركة حماس، معتبراً أن الإفراج عنه سيشكل "خطراً على أمن إسرائيل"، وفق قوله.