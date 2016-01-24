مئات آلاف السوريين تحت خطر المجاعة

في وقت تحتل المحادثات السياسية بشأن (جنيف 3) صدارة الملف السوري، تتسلط الأضواء بالمقابل على سياسة الحصار وتجويع المدنيين.

وقال المتحدث باسم الصليب الأحمر، باول كرزيسيك، إن مئات الآلاف من السوريين المحاصرين من قبل النظام وبعض الفصائل المقاتلة يتعرضون لخطر المجاعة وفي أفضل الحالات لسوء التغذية.

ويتسبب الجوع في مقتل المدنيين العالقين في المناطق المحاصرة، وهو ما عمق الأزمة.

وحتى قبل ظهور صور مضايا، فإن الحصار كان ضمن التكتيكات المعتمدة في الحرب السورية التي خلفت 250 ألف قتيل، وهجرت ملايين فيما ارتفع إيقاع الأحداث مع الدخول الروسي إلى روسيا وفق بيانات المعارضة.

وقد تحدث مصدر أممي عن الأعراض التي سببها الجوع وارتفاع نسبة الأمراض بين مختلف الفئات العمرية.

ويُخشى من أن تعرقل سياسة التجويع مباحثات جنيف المرتقبة، مع ربط بعض الفصائل المقاتلة مشاركتها في هذه المحادثات بإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة.

واعتبرت تقارير غربية أن حصار النظام لمناطق انتشار المعارضة يأتي بإطار السعي لحصد مكاسب في الميدان والدخول بقوة إلى المفاوضات.

وأمام هذه السياسة، رفع مسؤولون أمميون مستوى التحذيرات من أن هذه الممارسات من الجانبين وصنفوها انتهاكاً للأعراف الدولية.