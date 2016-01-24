هذه مهمات القوة الأميركية الجديدة بالعراق

تعمل الفرقة 101 بالجيش الأميركي، المحمولة جواً إلى العراق، على تجهيز القوات العراقية وتمكينها، وفق ما ذكر وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر.

وتمثل الفرقة، التي تعد الوحدة الثانية التي ترسل إلى العراق، خطوة جديدة في الوجود البري الأميركي هناك، والذي تسعى من خلاله لكسب حربها مع تنظيم "داعش"، لا سيما بعد أن عجزت الضربات الجوية عن حسم المعركة.

وستدعم الفرقة 101 فرقة أخرى كانت قد وصلت إلى العراق في وقت سابق، مهمتها تحضير القوات العراقية، في عملية استراتيجية تتعلق بالتمكين وليس الاستبدال، وفقاً لكارتر.

كما تعدّ هذه الفرقة نخبة الجيش الأميركي، وهي الفرقة الهجومية الجوية الوحيدة في العالم، القادرة على نشر الآلاف من القوات على مسافات بعيدة بسرعة كبيرة.

كذلك لديها أكثر من 280 طائرة مروحية، وثلاثة أسراب من المروحيات المقاتلة من طراز أباتشي، استعين بها خلال عملية عاصفة الصحراء عام 1991، إذ دخلت الفرقة إلى عمق الأراضي العراقية، وأنشأت قاعدة تتضمن أكثر من 2000 جندي، و50 عربة نقل، ومدافع، وأطناناً من الوقود والذخائر.

ويخضع جنود الفرقة لتدريبات على القتال الهجومي، وعمليات القذف بالأحمال، والهبوط على الحبال. ويتدرب أعضاؤها على المهارات الفنية واللوجيستية لنقل نحو خمسة آلاف جندي إلى مسافة تصل إلى 250 كيلومتراً خلال ساعتين فقط.