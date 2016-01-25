اليوروبول: داعش يحضر لهجمات واسعة في أوروبا

حذر مدير يوروبول روب وينرايت الاثنين من أن تنظيم داعش قام بتطوير "قدرات قتالية جديدة لشن حملة هجمات واسعة النطاق" تتركز بشكل خاص على أوروبا، مشيراً إلى أن المتطرفين يحضرون عمليات أخرى.

واعتبر محللو يوروبول "الشرطة الأوروبية" أن داعش "يعد لهجمات جديدة في دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي وخصوصا فرنسا"، وذلك في تقرير قدمه وينرايت لمناسبة الاطلاق الرسمي في أمستردام للمركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب.

وكان التنظيم الإرهابي نشر الاثنين فيديو يكشف فيه هوية منفذي هجمات باريس التي وقعت في 13 نوفمبر وأودت بحياة 13 شخصاً. وتوعد داعش في إصداره الأخير فرنسا وبريطانيا والدول المشاركة في التحالف الدولي ضده، مهدداً بشن هجمات في داخلها.

بريطانيا تفحص التسجيل

من جهة أخرى، وتعليقاً على التسجيل الداعشي والتهديد بشن هجمات في بريطانيا، قالت متحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاثنين إن بريطانيا تفحص أحدث تسجيل فيديو نشره المركز الإعلامي لتنظيم داعش أمس الأحد.



وأضافت "نحن نفحص هذا التسجيل الدعائي الأحدث والذي يمثل خطوة جديدة للتنظيم الإرهابي الذي من الواضح أنه يتقهقر ويتراجع".

