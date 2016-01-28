جورج صبرا: وفد المعارضة السورية لن يتوجه إلى جنيف

أعلن نائب رئيس وفد المعارضة السورية جورج صبرا في مقابلة مع "الحدث"، أن وفد المعارضة السورية لن يتوجه إلى جنيف للمشاركة في المفاوضات، وأكد أنه فور إزالة العقبات فإن الوفد سيتوجه إلى جنيف.

هذا وأكدت الأمم المتحدة، أعلنت الخميس، أن مفاوضات السلام حول سوريا ستبدأ يوم الجمعة في جنيف كما هو مقرر.

وقالت خولة مطر، المتحدثة باسم الموفد الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا: "ليس هناك إرجاء من جانبنا".

وذكرت المتحدثة أن رسالة وسيط الأمم المتحدة الخاص بسوريا، ستيفان دي مستورا إلى المعارضة تمثل ردا بالنيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر مسؤولة لـ"العربية" أن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، دي ميستورا، رد على رسالة المعارضة التي وجهتها لأعضاء مجلس الأمن وطالبت فيها بالتزام الدول الخمس دائمة العضوية تطبيق القرار 2245 قبل اتخاذ قرار المشاركة في مفاوضات جنيف.

وأوضحت المصادر أن رد دي ميستورا كان إيجابيا ومشجعا للمعارضة بشأن مشاركتها في المفاوضات، حيث أشار إلى أن مسألة إدخال المساعدات ووقف قصف المدنيين مسائل غير خاضعة للتفاوض، بحسب الفقرة 12 و13، باعتبارها حقا مشروعا يعبر عن تطلعات الشعب السوري.

وكانت الهيئة العليا للمفاوضات السورية المجتمعة في الرياض أعلنت أنها أجلت قرارها بشأن قبول الدعوة للمشاركة من عدمه إلى الخميس ليحسمه جورج صبرة بعدم مشاركة المعارضة بالمحادثات.