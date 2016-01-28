المبعوث الدولي لسوريا يرد على رسالة المعارضة

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا أن مسألة ادخال المساعدات ووقف قصف المدنيين مسائل غير خاضعة للتفاوض ردا على رسالة المعارضة السورية التي طالبت بذلك قبل اتخاذ قرار بالمشاركة بالمفاوضات.

من جانبها رحبت الهيئة العليا للتفاوض برد المبعوث الدولي، وأكدت مصادر "للحدث" أن رد دي مستورا كان ايجابيا ومشجعا للمعارضة بشأن مشاركتها في المفاوضات

مؤكدة أنها ماتزال تنتظر ردا من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حيث طالبت الهيئة اعضاء مجلس الامن بالقيام بمسؤولياتهم والتزامهم في تطبيق القرار ألفين ومئتين وأربعة وخمسين.



كما أكدت الهيئة جديتها في المشاركة بالمفاوضات لكنها أكدت بذات الوقت أن مايعيقها هو تواصل قصف المدنيين وتجويعهم.

