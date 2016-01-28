ليبيا تطلب رفع مستوى الطوارىء الصحية فيها للحد الأقصى

أعلن وزير الصحة الليبي رضا العوكلي في مؤتمر صحافي في جنيف أن بلاده طلبت من منظمة الصحة العالمية رفع مستوى الطوارىء الصحية إلى الحد الأقصى. وهو ما أكدته المنظمة وصرحت أنها ستدرس الطلب.



وأكد الوزير الليبي بأن نظام الصحة الليبي تضرر بشدة بسبب الحرب مشيرا إلى أن ما بين 60 و70% على الاقل من المستشفيات أغلقت أو لم تعد بقادرة على تقديم خدماتها.

إضافة إلى حاجة ليبيا إلى ثلاثة ملايين دولار يوميا لشراء الادوية.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن نحو مليوني ليبي بحاجة إلى مساعدة صحية عاجلة في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من نقص في الكوادر الصحية والأدوية واللقاحات.

