واشنطن تحث المعارضة على المشاركة في مفاوضات جنيف

دعت الولايات المتحدة ,المعارضةَ السورية الى اغتنام الفرصة التي وصفتها بالتاريخية لحضور محادثات جنيف دون شروط مسبقة..



وقال مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الأميركية إنه أمام فرصة اقتراح سبل جادة وعملية لتنفيذ وقف لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية وغيرها من إجراءات بناء الثقة.

وبينما اعلنت الهيئة العليا للمفاوضات السورية المجتمعة في الرياض أنها أجلت قرارها بشأن قبول الدعوة للمشاركة من عدمه إلى اليوم.



من جانبه أفاد مراسل "الحدث" نقلا عن ديبلوماسين في نيويورك أن الهيئة العليا للمعارضة تدرس ارسال وفد رمزي من 3 شخصيات برئاسة رياض حجاب للمشاركة في مباحثات جنيف حيث سيناقش الوفدُ قضايا محددة على رأسها الجانب الانساني وبحسب الدبلوماسيين فإن المعارضة ستعلن ذلك اليوم الخميس.

وكانت الهيئة أوضحت أنها ماتزال بانتظار رد المبعوث الاممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي مستورا على مطالبها المتعلقة بشروط بناء الثقة مع النظام كوقف القصف والحصار واطلاق سراح المعتقلين والتي وردت في قرار مجلس الأمن الدولي الاخير بشأن سوريا.

من جانبٍ اخر أعلنت روسيا أن وليد المعلم هو الذي سيرأس وفدَ النظام السوري إلى المفاوضات.

أما واشنطن فطالبت المعارضة السورية باغتنام ما وصفته بفرصة المفاوضات ومن دون شروط مسبقة.