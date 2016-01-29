أوروبا تدرس إجراءات جديدة لوقف تدفق طالبي اللجوء

تدفع الضغوطات الاقتصادية والسياسية الدول الاوروبية واحدة تلو الاخرى الى اتخاذ قرارات قاسية من شانها تضييق الخناق على طالبي اللجوء في الدول الاوروبية لدفعهم للعودة الى بلدانهم، خاصة أولائك الذين دخلوها طمعا بالاستفادة من انظمة الرعاية الاجتماعية في تلك البلدان، حيث اعلنت المفوضية الأوروبية ازدياد عدد الوافدين إلى أوروبا للجوء دون سبب حقيقي، وأظهرت بيانات من المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 54 الف شخص وصلوا بالفعل لأوروبا عبر البحر هذا العام بينهم نحو غالبيتهم 50668 جاءوا عبر اليونان...



واليوم وبعد الاسلاك الشائكة ومصادرة المقتنيات الثمينة وأساور التمييز الحمراء.. تدخل الدول الاوروبية مزيدا من القوانين لمكافحة أزمة اللجوء

ففي المانيا يعمل الائتلاف الحاكم على تمرير جملة قرارات جديدة لوقف تدفق طالبي اللجوء اليها .. يمنع من خلالها اللاجئون الذين يحصلون على حماية محدودة من ضم أسرهم إليهم لمدة عامين..;كما يعمل الائتلاف على تسريع عمليات ترحيل من يفشلون في الحصول على وضع اللجوء..

القواعد الجديدة تشمل تسريع إجراءات النظر في طلبات اللجوء من بلدان يطلق عليها البلدان الآمنة بالاضافة الى تقليل الدعم المالي لطالبي اللجوء ..واتبعت قرارها هذا بمخطط لإقامة مراكز مؤقتة منفصلة لمن قرروا مغادرة البلاد طوعا.

اما فنلندا فلحقت السويد بقرار ترحيل الاف طالبي اللجوء اليها وتوقعت طرد نحو عشرين ألف مهاجر من قرابة إثنين و ثلاثين ألفا طلبوا حق اللجوء العام الماضي

فيما تسعى هولندا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لتمرير خطة لإعادة اللاجئين الوافدين على اليونان إلى تركيا وقطع الطريق أمامهم للوصول الى وسط اوروبا



