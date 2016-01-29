بالتفاصيل.. عمليات إرهابية تستهدف مساجد بالسعودية

الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مسجد الأحساء، اثناء صلاة الجمعة ليس الاول، ففي العام الماضي شهدت السعودية عددا من الهجمات الارهابية التي استهدفت مساجد في القطيف والدمام وعسير ونجران.

عام 2015، شهد حوادث عدة بدأت بتفجير مسجد الإمام علي في القديح بالقطيف، في 22 من مايو، اسفر عن استشهاد 22 شخصا.

و في الدمام، في حي العنود، تم تفجير مسجد الامام حسين في 29 من الشهر نفسه، استشهد في هذه العملية 4 شبان كانوا يحمون المصلين، ووقفوا امام الانتحاربين.

وفي السادس من يوليو، ضرب الإرهاب مسجدا تابعا لقوات الطوارئ في أبها، استشهد على اثره 15 شخصا بينهم 12 عنصرا من قوات الطوارئ.

وفي 16 من اكتوبر، استشهد 5 اشخاص في هجوم ارهابي استهدف مسجدا في حي الكوثر في القطيف.

أما في 27 من اكتوبر، فجر انتحاري نفسه داخل مسجد في نجران اثناء صلاة المغرب ما اسفر عن استشهاد شخصين.

وزارة الداخلية السعودية كانت احبطت عمليات ارهابية تستهدف سبع مساجد في شهر رمضان، كما قبضت السلطات على العديد من المتورطين في هذه العمليات التي تبناها تنظيم داعش والتي استشهد اثناءها عدد من رجال الأمن.

العملية الارهابية التي استهدفت مسجد الامام الرضا في الاحساء جاءت بعد تنفيذ السعودية حكم القصاص بحق ارهابيين في الثاني من الشهر الجاري .



