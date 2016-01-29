سوريا.. المعارضة إلى جنيف بعد ضمانات

قررت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة السورية مساء الجمعة إيفاد 3 ممثلين عنها إلى جنيف، بعد ضمانات أميركية وأممية.

وقال ستيفان دي ميستورا المبعوث الدولي إلى سوريا إن وفد المعارضة السورية يصل الأحد للمفاوضات، مؤكداً أن الحديث في المباحثات لا ينصب فقط على الأمور السياسية بل أيضا على الوضع الإنساني.

وأضاف دي ميستورا في مؤتمر صحفي عقب لقائه بوفد النظام السوري "قد ألتقي وفد المعارضة السورية الأحد".

وقال سالم المسلط عضو هيئة التفاوض "سنذهب غدا إلى جنيف لبحث الأوضاع الإنسانية، ولاختبار جدية الطرف الآخر تمهيدا للمفاوضات".

وأضاف المسلط في مقابلة مع قناة "الحدث" أن اللقاءات ستكون ثنائية مع الأمم المتحدة ويتبعها مفاوضات مع الطرف الآخر".

وانطلقت المحادثات حول سوريا في جنيف بلقاء بين موفد الأمم المتحدة الخاص، ستيفان دي ميستورا، ووفد النظام السوري، فيما وصفها دبلوماسي غربي بالفشل التام قبل انطلاقها.