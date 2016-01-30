البوصلة الأميركية العسكرية تتجه نحو "داعش ليبيا"

في مؤشر جديد عن قرب تدخل عسكري أميركي في ليبيا كشف مسؤول ليبي لوكالة الشرق الأوسط عن اجتماع سيعقده قادة عسكريون من الجيش الليبي مع مدربين من مشاة البحرية الأميركية (المارينز) في تونس لبحث تنشيط التعاون العسكري بين الطرفين.



وذكر مصادر أن الجيش الليبي يقوم برصد معسكر خاص لتنظيم داعش في منطقة صبراتة القريبة من الحدود التونسية حيث يوجد المئات من المقاتلين العرب والأجانب، الذين يتم تدريبهم في المعسكر قبل توزيعهم على مناطق أخرى داخل ليبيا، بما في ذلك سرت ودرنة.



وأضاف المسؤول الليبي أن المعسكر يعتبر قوة ضاربة للتنظيم وبمثابة منبع للإرهابيين داخل ليبيا.



وبدأت المؤشرات عن نية واشنطن في التدخل العسكري في ليبيا مع اعلان الرئيس الأميركي باراك اوباما استعداده لملاحقة تنظيم داعش في ليبيا، وأنه سيبحث الشأن الليبي مع ايطاليا في قمة بينهما الشهر المقبل ثم جاء تأكيد للبنتاغون بعد ذلك بساعات عندما أوضح أنه يراقب الوضع في ليبيا بعناية فائقة.

