تعزيزات من التحالف لعدن.. وخطة لمواجهة الإرهاب

أعلنت مصادر أمنية تسلم السلطات المحلية في عدن دفعة جديدة من التعزيزات العسكرية والأمنية من دول التحالف، لمواجهة الجماعات المسلحة وتنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بعدن.

في حين تواصل قوات من الشرطة اليمنية وعناصر المقاومة الشعبية حملة تفتيش ومداهمات في عدد من أحياء عدن وسط ارتفاع وتيرة الهجمات الإرهابية في المدينة، وكان آخرها الجمعة، حيث استهدف داعش بسيارة مفخخة نقطة تفتيش أمنية، وذلك بعد يوم واحد من استهداف بوابة القصر الرئاسي بسيارة مفخخة أيضاً.

من جهته، أعلن نايف البكري، رئيس مجلس المقاومة الشعبية في عدن وزير الشباب والرياضة، أن العمليات الإرهابية التي تشهدها عدن لن تثني الحكومة اليمنية وقوات التحالف عن العمل لتنفيذ الخطة الأمنية، متهماً ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بالوقوف وراء زعزعة الأمن في عدن وباقي المحافظات.

