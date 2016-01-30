روسيا تنتهك الأجواء التركية مجددا.. وأنقرة تحتج

استدعت أنقرة السبت، السفير الروسي احتجاجا على اختراق مقاتلة روسية من نوع سوخوي 34 للأجواء التركية، أمس الجمعة.

ودعت تركيا روسيا إلى عدم انتهاك أجوائها مجدداً، وتحذرها من عواقب ذلك.

وقال بيان لوزارة الخارجية أنه جرى تحذير الطائرة باللغة الروسية والإنجليزية قبل دخول المجال الجوي التركي.

واتهم البيان روسيا بتصعيد التوتر وقال إن روسيا مسؤولة عن أي عواقب "وخيمة".

وفي نوفمبر الماضي، أسقطت تركيا مقاتلة روسية بعدما انتهكت على قولها الأجواء التركية على الحدود مع سوريا مما أشعل أزمة بين البلدين.

وقالت مصادر الرئاسة التركية حينها إن "طائرة روسية من طراز سوخوي 24 أسقطت طبقا لقواعد الاشتباك بعدما حلقت في المجال الجوي التركي على الرغم من التحذيرات".

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران التركي أسقط مقاتلة من طراز سوخوي 24 تابعة للجيش الروسي، لكنها نفت أن تكون خرجت من المجال الجوي السوري، بينما تؤكد أنقرة أنها انتهكت المجال الجوي التركي.

