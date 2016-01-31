المعارضة: لا مبرر لوجودنا بجنيف مع استمرار مجازر النظام

يهدد الفشل مفاوضات جنيف في نسختها الثالثة، فما إن وصل إلى سويسرا وفد الهيئة العليا للمفاوضات المنبثق عن المعارضة السورية حتى نشر بيانا على الإنترنت هدد فيه بالانسحاب من المباحثات إذا استمر النظام في ارتكاب جرائمه.

وشددت المعارضة السورية على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 بكامل بنوده، وأكدت حرصها على إنجاح المفاوضات، وأنها تريد أيضا اختبار نوايا الأسد.

كما يصر وفد الهيئة العليا للمفاوضات على تمثيل المعارضة السورية فيها إذا بدأت، وهدد أيضا الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، هيثم مناع، بعدم المشاركة إذا لم تتم دعوة حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يترأسه صالح مسلم، والذي رشحت معلومات عن مغادرته جنيف.

أما على الجانب الآخر، فقد طرح وفد النظام مسألة قوائم ما يسمى المجموعات الإرهابية، وهو ما رفضه المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، وأكد للوفد أن الأولويات هي ما حدده مجلس الأمن في قراره، والخاص بالحكومة والدستور والانتخابات، أما قضية الإرهاب فالنقاش حولها من اختصاص مجلس الأمن.