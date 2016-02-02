المعارضة السورية تطالب بوقف القصف الروسي فورا

شدد رياض نعسان آغا المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات على ضرورة وقف إطلاق النار ووقف القصف الروسي على المدنيين فورا، مؤكدا على ضرورة وجود إجماع دولي في هذا الشأن.

من جانبه أوضح عضو الهيئة العليا للمفاوضات السورية منذر ماخوس أنه إذا أراد المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا التفاوض مع طرف ثالث غير طرفي المعارضة والنظام فيجب أن تكون المفاوضات خارج الإطار الزماني والمكاني لمحادثات جنيف 3.

وأبدت المعارضة السورية عدم تفاؤلها من محادثات جنيف، وقال محمد علوش كبير المفاوضين في وفد العارضة إن محادثات السلام المنعقدة لا تدعو إلى التفاؤل، بالنظر إلى تحركات نظام الأسد على الأرض.

فيما قال بشار الجعفري رئيس وفد النظام السوري إن محادثات جنيف لا تزال في مرحلة تحضيرية، كما أضاف أن الوفد السوري ينتظر من دي ميستورا تقديم جدول أعمال المحادثات غير المباشرة وقائمة المشاركين من المعارضة.