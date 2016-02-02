عسيري: 375 قتيلا بصواريخ الميليشيات على المملكة

كشف الناطق باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن أحمد عسيري عن مقتل 375 مدنياً بقذائف هاون وصواريخ اطلقت على مناطق داخل السعودية منذ انقلاب ميليشيات الحوثي.



وأشار عسيري في مقابلة مع رويترز الى أن من بين هؤلاء القتلى 63 طفلا، موضحاً ان ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح أطلقت أكثر من 40 ألف قذيفة عبر الحدود منذ بدء الأزمة.

ولفت الى ان هذه الميليشيات أطلقت الإثنين حوالي 130 قذيفة هاون و 15 صاروخا على المواقع الحدودية السعودية.



موضحاً أن قواعد الاشتباك تغيرت واقتراب أي عنصر من الميليشيات نحو الحدود السعودية يعني مقتله على الفور..

وأكد عسيري أن قوات التحالف ألقت القبض على المئات من السجناء اليمنيين في القتال الدائر على الحدود ..

