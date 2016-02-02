كيري: محادثات جنيف حاسمة للقضاء على داعش

شدد وزير الخارجية الأميركي جون كيري في انطلاق الاجتماع الدولي المخصص لمحاربة داعش في روما، على أن الجهود الدولية لهزيمة داعش مستمرة وتتطلب التكثيف ومزيد من الامكانات لتحقيق اختراقات حيوية.

وأعلن كيري أن واشنطن بالتعاون مع دول أخرى ركزت امكانات واسعة على مستويات مختلفة مكنت من تحقيق إنتصارات كبيرة ضد داعش. منوها إلى ان محادثات جنيف ستسرع من هزائم داعش.

وأكد كيري أن آخر ما تريده واشنطن هو خلافة وهمية تملك مليارات الدولارات من عائدات النفط.

واعتبر جون كيري أن المعركة ضد داعش حققت تقدما كبيرا وإن كانت لم تحقق النتيجة المرجوة منوها بالجهود المشتركة لدول التحالف.

وقال "على الرغم مما حدث في أنقرة وباريس وكاليفورنيا إلا أننا فعلا تمكنا من دحر داعش ... صحيح لم تتحقق النتيجة المرجوة إلا أن الجهود المشتركة تسير بالاتجاه الصحيح، القوات العراقية حاربت بشكل شجاع وناجح واستعادة الرمادي وفي سوريا تم اتعادة الكثير من الأراضي وتم قطع خطوط الإمداد كا تمت السيطرة على كامل الحدود السورية التركية كما أن غاراتنا قتلت تسعين قياديا لداعش على مختلف المستويات".

وفي الشأن الليبي أوضح كيري أن ليبيا اقتربت من تشكيل حكومة وحدة داعيا إلى الالتزام بعملية تدريب القوات الأمنية وتعزيز قدرات ليبيا العسكرية.

وقال "في ليبيا اقتربنا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وهو أمر مهم لمستقبل ذلك البلد ... هناك عملية تدريب لقوات الأمن وتوفير قدرات عسكرية كي يكون هناك ملاذ أمن للحكومة لتبدأ مهامها .. هذا التزام أساسي لكل الدول ".

ويلتقي في روما اليوم وزراء خارجية 23 دولة من التحالف ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة وتعمل دول التحالف على دراسة سبل مواجهة تنظيم داعش في سوريا والعراق خاصة سبل تقويض التمويل ووقف تدفق المقاتلين له.

كما يناقش المجتمعون سيناريوهات التدخل العسكري لوقف تقدم تنظيم داعش في ليبيا، وقال مسؤول أميركي بارز إن تنظيم داعش يحاول الاستيلاء على اجزاء من ليبيا -وخصوصا سرت- وأن واشنطن ستعمل مع الليبيين ومع شركاء الائتلاف لمحاولة منع ذلك.



هذا وأشارت وسائل اعلام فرنسية ان انتظار تشكيل حكومة ليبية كان حجر عثرة أمام التدخل العسكري ضد داعش ليبيا، مضيفة أنها تتوقع أمام تنامي مخاوف نقل داعش ضرباته الى أوروبا فان وزراء الخارجية سيتفقون على التدخل االعسكري بصرف النظر عن موعد بدء مهام الحكومة.





