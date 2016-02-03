الاحتلال يقتل 3 فلسطينيين في باب العامود بالقدس

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين بعد إطلاق النار عليهم بالقرب من باب العامود في القدس الشرقية، بعد تنفيذ عملية طعن وإطلاق نار أصيب فيها عدد من الاسرائيليين.



وبحسب مصادر إسرائيلية فإن ثلاثة شبان وصلوا منطقة باب العامود في القدس المحتلة، وحين طلب منهم جندي من حرس الحدود التوقف للتفتيش فتح أحدهم النار من رشاش ألي باتجاه القوة التابعة لحرس الحدود وأصاب مجندتين بجروح خطرة وجنديا بجروح طفيفة، فيما أشارت بعض المصادر إلى مقتل إحدى المجندتين.