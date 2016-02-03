خطة أوروبية لتجفيف منابع تمويل الإرهاب

أقرت المفوضية الأوروبية خطة عمل لتشديد إجراءات مكافحة مصادر تمويل الإرهاب بدءاً بمكافحة نشاطات تهريب النفط وعوائد الجريمة المنظمة وإخضاع استخدام البطاقات المصرفية مسبوقة الدفع وما يسمى بالعملة الافتراضية لمراقبة الاستخبارات.

وقال فالديس دومبروفسكي نائب رئيس المفوضية الأوروبية إننا نعمل على حرمان المنظمات الإرهابية وحلفائها من تحويل العوائد والأصول المالية، لذلك يتوجب تزويد السلطات التنفيذية بالمعلومات حول التحويلات المالية من أجل رصد نشاطات المنظمات الإرهابية والحيلولة دون ارتكابها الجرائم.

وأضاف نائب رئيس المفوضية الأوروبية إننا سنقترح في الربيع المقبل تعديلات قانونية في خمس مجالات منها مراقبة استخدام البطاقات مسبوقة الدفع والتحويلات نحو الدول ذات مخاطر الإرهاب العالية ومراقبة منصة العملة الافتراضية وتحديد هوية مستخدميها.