مدير أمن صنعاء يدعو المغرر بهم إلى ترك السلاح

أكد مدير أمن محافظة صنعاء العقيد مراد أبو حاتم أنه تمت استعادة معظم مناطق مديرية نهم شمال شرقي العاصمة صنعاء، داعيا المغرر بهم إلى ترك السلاح والانضمام إلى الشرعية.

وأوضح أبو حاتم لوكالة الأنباء اليمنية أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقوم بتمشيط وملاحقة آخر الجيوب التي لا تزال ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية تتمركز فيها.

وأضاف أن الميليشيات لجأت إلى تفجير الجسور على الخط الممتد من مفرق الجوف إلى الفَرْضة لإعاقة تقدم الجيش الوطني والمقاومة التي تمكنت من تجاوزها وملاحقتهم وتدمير عتادهم العسكري.

ودعا مدير أمن صنعاء كافة أبناء المحافظة للالتحاق بقوات الشرعية، كما دعا المغرر بهم إلى ترك السلاح.