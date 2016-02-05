حلب.. موجة نزوح ضخمة وتركيا تغلق حدودها

أغلقت الحدود بين تركيا وسوريا، الجمعة، في مدينة كيليس التركية، حيث احتشد آلاف الأشخاص في الجانب السوري، بحسب أنقرة هرباً من الحملة العسكرية التي يشنها النظام السوري حول مدينة حلب.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن الوضع هادئ بعدما منعت السلطات قبل الظهر أي دخول أو خروج إلى مركز اونجو بينار المقابل لمعبر باب السلامة في سوريا.

وبحسب الحكومة التركية، والمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن عشرات آلاف من المدنيين غادروا حلب التي تتعرض منذ الاثنين لحملة واسعة يشنها النظام السوري بدعم من غارات جوية روسية مكثفة.

وكان رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، صرح الخميس في لندن "هناك الآن 10 آلاف لاجئ جديد ينتظرون عند بوابة كيليس بسبب الغارات الجوية والقصف على حلب. ويتحرك بين 60 و70 ألف شخص من المخيمات في شمال حلب نحو تركيا".

وأفاد المرصد السوري الخميس عن فرار قرابة 40 ألف مدني من المنطقة منذ الاثنين، مشيرا إلى أن الآلاف منهم بلا مأوى بالقرب من الحدود التركية.

واتهمت تركيا التي تستقبل نحو 2,5 مليون لاجئ سوري على أراضيها حلفاء النظام السوري بالمشاركة في "جرائم الحرب أيضا"، في إشارة إلى روسيا.

وتشهد مدينة حلب معارك مستمرة منذ صيف 2012 بين قوات النظام التي تسيطر على الأحياء الغربية والفصائل المقاتلة التي تسيطر على الأحياء الشرقية منها والمهددة اليوم بأن تصبح تحت "حصار مطبق"، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.