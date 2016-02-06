المقاومة والجيش يتقدمان شرق صنعاء

تمكنت المقاومة والجيش الوطني مدعومين بقوات التحالف العربي من السيطرة على جبل السوداء في جبهة نهم شمال شرقي العاصمة صنعاء.

وكان العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع التابع للشرعية في تعز كشف أن قيادة المقاومة والجيش الوطني يعملان بكل الإمكانيات لترتيب الصفوف للبدء بمرحلة تحرير تعز بالكامل، وأكد أنه تم وضع خطة وعرضها على الرئيس عبد ربه هادي وقيادة التحالف لفك الحصار وتحرير تعز.

في غضون، ذلك تدور اشتباكات عنيفة في مركز مديرية المسراخ وسط محافظة تعز، حيث شنت قوات الجيش والمقاومة هجوماً مكثفاً على مركز المديرية، وتدور الاشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

من جهة أخرى، تواصل الميليشيات المتمردة قصف المسراخ بشكل مكثف بقذائف الهاون.

كذلك، أصيب نحو 11 مدنياً جراء القصف العشوائي على الأحياء السكنية وسط تعز.