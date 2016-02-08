داود اوغلو يصف التطورات في حلب بالـ "مثيرة للقلق"

أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، اليوم الاثنين، أن بلاده ستسمح بدخول نحو 30 ألف شخص يحتشدون على الحدود التركية السورية "عندما تقتضي الضرورة"، مضيفا أنه لا يجب التهاون مع الهجوم الجوي الروسي على أساس أن تركيا سترحب باللاجئين.

وأضاف داود أوغلو في مؤتمر صحافي مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أن التطورات الأخيرة في سوريا هي محاولة للضغط على تركيا وأوروبا في قضية الهجرة.

وقال إن تركيا ستطلع الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل على المشروعات الأولية التي تعتزم تنفيذها بعد أن حصلت على مساعدات قدرها 3 مليارات يورو من الاتحاد بهدف كبح تدفق المهاجرين إلى أوروبا عبر تركيا التي يعيش فيها 2.2 مليون لاجئ سوري.

