الرياض وواشنطن تلوحان بالخطة "ب" في سوريا

تجتمع اليوم الخميس في ميونيخ مجموعة الدعم لسوريا في محاولة لإنقاذ المسار السياسي على وقع تصعيد النظام وروسيا للحملة على مدينة حلب التي باتت عنوان المرحلة.

وأفاد مسؤول غربي لوكالة رويترز بأن موسكو اقترحت وقفا لإطلاق النار اعتبارا من مطلع شهر مارس المقبل، إلا أنها لم تتفق بعد على هذا المقترح مع واشنطن التي باتت تلوح مع الرياض بخطة بديلة في سوريا إذا فشل المسار السياسي.

وعلى الرغم من اشتداد الغارات الروسية على مختلف المناطق السورية لاسيما على حلب، فقد تحدث مسؤول غربي عن اقتراح روسي لبدء وقف إطلاق النار في سوريا في الأول من الشهر المقبل، لكن المسؤول قال إنه لم يتم التوصل بعد لاتفاق مع واشنطن حول هذا العرض، وذلك بسبب توجس الجانب الأميركي من بعض بنود الاقتراح.

واتفق وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري خلال اتصال هاتفي على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات للمناطق السورية المحاصرة، إلا أن واشنطن وكذلك الرياض بدأتا بالتحدث علنا عن خطة "ب" في حال فشل المسار الحالي للحل.

يأتي ذلك فيما طالبت الدول الأعضاء في مجلس الأمن روسيا بوقف قصفها على حلب لدعم حملة قوات النظام على المدينة التي أصبحت في صلب المعادلة السورية.

وفيما أكد النظام عزمه المضي قدما للسيطرة على المدينة متوقعا معركة عنيفة، تعهد رئيس الهيئة العليا للتفاوض رياض حجاب بعدم السماح بسقوط حلب بيد النظام.

وطالبت المعارضة الولايات المتحدة باتخاذ موقف أكثر صرامة لوقف الحملة الجوية الروسية.