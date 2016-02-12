السعودية تعرض توسيع دورها بالحملة الجوية ضد داعش

قال متحدث باسم وزير الدفاع الأميركي، آشتون كارتر، عقب محادثات ثنائية بين مسؤولين أميركيين وسعوديين، إن السعودية قررت زيادة مساهماتها العسكرية في الحملة المناهضة لتنظيم داعش، ويشمل ذلك عرضا بتوسيع دور المملكة في الحملة الجوية.

والتقى كارتر مع الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي، ووزير الدفاع في اجتماع لوزراء دفاع الدول المشاركة في التحالف بمقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل.

وقال المتحدث باسم البنتاغون إن كارتر شكر ولي ولي العهد على مشاركته في اجتماع وزراء دفاع التحالف، وعلى قرار السعودية زيادة مساهماتها العسكرية، لاسيما عرض المملكة توسيع دورها في الحملة الجوية.