الجبير: القضاء على داعش يتطلب رحيل الأسد

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، مجددا على ضرورة رحيل رأس النظام السوري بشار الأسد. وقال في مقابلة مع صحيفة ألمانية نُشرت، السبت، إن بشار الأسد لن يحكم سوريا في المستقبل، وإن التدخلات العسكرية الروسية لن تساعده على البقاء في السلطة، مضيفا أن القضاء على داعش يتطلب رحيل الأسد.

وقال الجبير لصحيفة "سود دويتشه تسايتونغ": "لن يكون هناك بشار الأسد في المستقبل. قد يستغرق الأمر ثلاثة أشهر، وقد يستغرق ستة أشهر أو ثلاث سنوات ولكن لن يتولى المسؤولية في سوريا".

إلى ذلك، انتقد مشاركة روسيا في الحرب الدائرة منذ خمس سنوات قائلاً إن تصميم الشعب السوري على إسقاط الأسد ثابت رغم الغارات الجوية الروسية العنيفة والاضطهاد داخل سوريا. وقال إن دعوات الأسد السابقة لمساعدة قواته من إيران وحزب الله وميليشيات شيعية من العراق وباكستان لم تُجد كلها. وأضاف "الآن دعا الروس ولكنهم لن يستطيعوا مساعدته أيضا".

وسئل الجبير عن تدخل عسكري مباشر أكبر مع "وجود قوات على الأرض"، فقال إن مثل هذه المناقشات تجري حالياً بين الدول الأعضاء في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش. وقال "إذا قرر التحالف نشر قوات خاصة في القتال ضد داعش في سوريا فإن السعودية ستكون مستعدة للمشاركة".

يذكر أنه خلال مؤتمر للسلام والأمن الذي يُعقد حالياً في ميونيخ أجمعت القوى الكبرى على أنه لا يمكن التوصل لاتفاق سلام إلا إذا توقفت موسكو عن قصف جماعات المعارضة الأخرى غير تنظيم داعش، ولكن روسيا واصلت غاراتها الجوية دعما للأسد الذي تعهد بالقتال حتى يستعيد كامل سيطرته على سوريا.