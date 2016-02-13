تشكيك غربي بتنفيذ اتفاق ميونيخ مع تواصل القصف الروسي

رغم الاتفاق على ما سمي وقف الاعمال العدائية أملا بالوصول الى وقف لإطلاق النار أكثر شمولا، وفتح الطرق أمام المناطق المحاصرة شككت مصادر غربية بإمكانية تطبيق ذلك مع استمرار موسكو بغاراتها على مناطق سيطرة المعارضة السورية.

"الواشنطن بوست" تساءلت حول موعد بدء الهدنة والمشرف على تطبيقها وعما إذا كانت الفصائل على الأرض ستقبل بها

ونقلت عن محللين سياسيين قولهم أن الاتفاق مليء بالثغرات والنقاط الغامضة

وبحسب الواشنطن بوست فإن روسيا التي تدخلت في سوريا وقلبت الموازين لصالح قوات الأسد المنهكة على الأرض استمرت بالقصف حتى بعد الاعلان عن اتفاق ميونيخ وخاصة على مدينة حلب التي عبًر سكانها عن عدم ثقتهم بدخول الاتفاق حيذ التنفيذ حسب الواشنطن بوست.

ونقلت عن أحد النازحين على الحدود السورية التركية قوله أنه في غضون اسبوع كل شيء سيكون قد دمر.

ويبرز الخلاف بين موسكو وواشنطن حول الفئات التي تعتبر إرهابية حيث يعتبر مسؤولون أميركيون ان روسيا وجهت نحو 70 في المئة من غاراتها الجوية ضد جماعات المعارضة المعتدلة.

ونقلت الصحيفة عن عصام الريس، المتحدث باسم الجبهة الجنوبية أن التصعيد الأخير للحملة الجوية الروسية عمقت شكوك الفصائل المقاتلة من نوايا موسكو.

من جانبه قال المتحدث باسم البنتاغون ان خطة وقف القتال في سوريا التي وافقت عليها القوى العالمية خلال مؤتمر ميونخ للأمن لن تؤثر على عمليات التحالف الدولي ضد داعش.

وأكد جيف ديفيس على عدم وجود أي تغيير في طبيعة التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وروسيا وذلك ردا على تصريحات روسية بإمكانية زيادة التعاون بين واشنطن وموسكو في سوريا. مضيفا أن التعاون سيستمرفي تبادل المعلومات لتفادي وقوع أي حوادث في السماء السورية حيث تحلق طائرات التحالف وروسيا.

