ضغوط أممية لوقف تقدم الشرعية نحو صنعاء

كشفت مصادر دبلوماسية عن ضغوط يمارسها المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد وسفراء الدول الخمس الدائمين في مجلس الأمن على الحكومة اليمنية لوقف تقدم قواتها والمقاومة الشعبية الى العاصمة صنعاء، مقابل الزام الانقلابيين بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، بدءا بالإفراج عن المعتقلين وفي مقدمتهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي.

ونقلت المصادر أن ولد الشيخ أبلغ الوفد الحكومي أن التقدم العسكري لن يحل المشكلة داعيا إلى ضرورة الجلوس على طاولة الحوار.

وكان المبعوث الأممي وسفراء عدد من الدول الكبرى عبروا عن قلقهم من تقدم قوات الجيش والمقاومة مدعومين بقوات التحالف من مشارف العاصمة صنعاء بهذه السرعة.

وأضافت المصادر أن الحكومة اليمنية لم تبلغ بشئ محدد حتى الآن، مشيرين إلى أن المبعوث الأممي ما زال يحاول اقناع الحوثيين والموالين لهم بتنفيذ بنود القرار الأممي لوقف الحرب.

