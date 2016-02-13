واشنطن تصف الأسد بالـ"واهم" بعد تعهده باستمرار القتال

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أن الرئيس السوري بشار الأسد "واهم" إذا كان يعتقد أن هناك حلاً عسكرياً للحرب في سوريا.

وكان الأسد صرح في مقابلة مع وكالة فرانس برس نشرت الجمعة أنه سيواصل ما سمّاه "مكافحة الإرهاب" أثناء محادثات السلام، وإنه سيستعيد السيطرة على كل البلاد.

وتعليقا على المقابلة قال مارك تونر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في بيان صحافي "إنه واهم إذا كان يعتقد أن هناك حلاً عسكرياً للصراع في سوريا.

من جهة أخرى، رحب البيت الأبيض الجمعة بالاتفاق الذي تم في ميونيخ ونص على وقف مؤقت لإطلاق النار في الصراع السوري، معتبراً أنه مهم لكنه أضاف أن العمل في محادثات السلام لم ينتهِ بعد.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إريك شولتز في بيان صحافي "في الأيام المقبلة سنبحث عن الأفعال لا الأقوال.. لنظهر أن كل الأطراف على استعداد للوفاء بالتزاماتها."

وذكر أن روسيا ساهمت في الأزمة الإنسانية في سوريا باستهداف المناطق التي ليس لتنظيم داعش وجود يذكر فيها. وقال "حان الوقت لكي يتوقفوا عن استخدام ذريعة ملاحقة داعش كي يزيدوا مشاركتهم في الحرب الأهلية الطائفية".

