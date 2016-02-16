القوات الكردية على مشارف تركيا.. وأنقرة تحذر

بدأت المخاوف تحوم حول بلدة اعزاز الحدودية مع تركيا بعد ان تمكنت قوات سوريا الديموقراطية التي تضم فصائل مسلحة كردية من السيطرة على بلدة تل رفعت الاستراتيجية.

من جانبها هددت تركيا بعدم السماح للأكراد بالسيطرة على بلدة اعزاز التي تعتبر باب حلب الشمالي نحو تركيا عبر كلّس وغازي عنتاب ولوّحت بالذهاب إلى الحد الأقصى من التدخل العسكري لمنع سقوطها.

هذا وقالت مصادر عسكرية تركية اليوم الثلاثاء إن المدفعية التركية ردت "بالمثل" على إطلاق نار من سوريا وذلك في اليوم الرابع على التوالي في عمليات القصف التي يقوم بها الجيش التركي.

وحذرت تركيا مقاتلين أكرادا في شمال سوريا أمس الاثنين بأنهم سيواجهون "أعنف رد" إذا حاولوا السيطرة على بلدة سورية قرب الحدود التركية كما اتهمت أنقرة روسيا بشن هجوم صاروخي قتل 14 مدنيا على الأقل هناك.



