تركيا: العمل العسكري البري في سوريا بات حتميا

ذكر متحدث تركي أنه بات من المستحيل وقف الحرب السورية بدون عملية برية وعلى أمريكا وحلفاء الغرب المشاركة.



وأضاف أن أنقرة تناقش عملية برية مع التحالف في سوريا ولا تريد عملية أحادية الجانب، موضحا أن الدافع الحقيقي لوحدات حماية الشعب هو كسب أرض في سوريا.



وأشار أن تركيا قصفت وحدات حماية الشعب الكردية بعد التعرض لنيران من الجانب السوري بما يتوافق مع قواعد الاشتباك، وذكر أن أربع طائرات سعودية تصل إلى قاعدة انجيرليك التركية بحلول نهاية فبراير.



وكانت روسيا عبرت عن قلقها بشأن قصف الجيش التركي على مقاتلي قوات كردية تدعمها موسكو في سوريا مطالبة مجلس الامن بإجراء مناقشة اليوم الثلاثاء حول هذا القصف.

فيما أعرب مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة عن استيائه من انتقادات موسكو قائلاً إن البلد المسؤول عن ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في سوريا ليست في موقع يمكنها من تقديم الدروس للآخرين.