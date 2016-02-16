عسيري يؤكد احتجاز سفينة تنقل مواد محظورة إلى الحوثيين

كشف العميد الركن أحمد عسيري، المستشار العسكري لوزير الدفاع السعودي، أن قوات التحالف احتجزت سفينة في ميناء جازان، بعد الاشتباه بنقل مواد محظورة إلى اليمن.

وكانت السفينة غادرت من جيبوتي باتجاه ميناء الحديدة الخاضع لميليشيات الحوثي، قبل أن تعترضها قوات التحالف وتنقلها إلى جازان للتفتيش.

وأضاف عسيري أن بعض العاملين المحسوبين على برنامج الغذاء والدواء هم المسؤولون عن إدخال مواد غير مصرح بها على متن السفينة المضبوطة، وذلك عبر استخدامهم إجراءات الأمم المتحدة بشكل مضلل.

وقال عسيري إن السفينة التي ضُبطت تابعة لبرنامج الغذاء والدواء التابعة للأمم المتحدة في إطار برنامج الجهود الإغاثية للشعب اليمني، مشيرا إلى أن السفينة لم تلتزم بالحمولة التي يُسمح بإدخالها إلى اليمن.

وأضاف أن التواصل جار مع الأمم المتحدة لمنع استغلال عمليات نقل الإغاثة إلى اليمن.