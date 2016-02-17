أوباما: تدخل روسيا في سوريا دليل ضعف الأسد

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن تدخل روسيا في سوريا هو دليل على ضعف النظام السوري، واصفا إياها بالحصان الضعيف.

ووجهت واشنطن اتهامات مباشرة إلى روسيا، بعرقلة الحل السياسي للأزمة السورية، وشككٌت بإمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في سوريا هذا الأسبوع، بموجب اتفاقِ ميونخ.

ومن المقرر أن تجتمعَ الهيئة العليا للمفاوضات اليوم في العاصمة السعودية الرياض، بهدف تحديدِ المشاركة في محادثات جنيف، المقررة في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

وطغت التطوارت العسكرية في شمال سوريا والعملية البرية المتوقعة على المشهد قبيل اجتماع المعارضة السورية في الرياض، لتحديد موقفها من المشاركة باجتماع جنيف المرتقب في الخامس والعشرين من فبراير الجاري.

فالتصريحات المتتالية للمسؤولين الأتراك تصبت في ما يبدو باتجاه عمل عسكري وشيك لوقف تقدم قوات الحماية الكردية وخصوصا حزب الاتحاد الديمقراطي المدعوم من نظام الأسد.