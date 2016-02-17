البنتاغون: وقف الأعمال العدائية بسوريا "امتحان" لروسيا

أكد البنتاغون أن وقف الأعمال العدائية في سوريا يعتبر بمثابة "امتحان" لروسيا معلناً أنه سيرد إن دعت الحاجة في حال تم انتهاك الاتفاق.

ولم يحدد المسؤول الإعلامي في البنتاغون بيتر كوك طبيعة الرد لكنه أكد أن مخالفة الاتفاق المبرم في ميونيخ ستدخل في الاعتبار عند اتخاذ قرارات عسكرية.

وقال كوك في لقاء صحافي في وزارة الدفاع الأميركية "سنراقب عن كثب من يحترمه ومن لا يفعل، وسنكون قادرين على الكشف عن أي انتهاك لاتفاق وقف الأعمال العدائية والرد إن دعت الحاجة".

ويأتي هذا التحذير في أعقاب غارات جوية استهدفت مدينة حلب ومحيطها وأصابت مستشفيات ومدارس وقتلت حوالي 50 شخصا بحسب الأمم المتحدة التي اعتبرت الغارات "انتهاكا فاضحا للقانون الدولي".