أنقرة تهدد بإغلاق قاعدة إنجرليك أمام الأميركيين

تصاعد الخلاف بين أنقرة وواشنطن على خلفية حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، حيث هددت تركيا بإغلاق قاعدة إنجرليك الجوية أمام المقاتلات الأميركية، في حال لم تعترف الولايات المتحدة بأن الحزب هو منظمة إرهابية، وفق ما نقلت صحيفة تركية عن كبير مستشاري الرئيس التركي شرف مالكوج.

أما المتحدث باسم الخارجية الأميركية، مارك تونر، فقد أكد أن لا تغير في موقف بلاده من تصنيف الحزب، مشيراً إلى أن واشنطن تعتبر حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، إلا أنها ترى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وهو الجناح السوري لـ "بي كي كي"، بشكل مختلف. وقال تونر إن الأخير يعتبر شريكاً فعالاً في قتال تنظيم "داعش" في سوريا، لافتاً إلى أن هذا لم يتغير حتى الآن.