أوروبا تنتظر طلباً من الحكومة الشرعية للتدخل في ليبيا

شددت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في مقابلة نشرتها يوم الأحد صحيفة فرنسية، على أن على الأوروبيين انتظار طلب من حكومة قائمة وشرعية في ليبيا للتدخل ضد داعش في هذا البلد.

وأوضحت موغيريني أن دحر داعش بطريقة ناجعة لا يمكن أن يتم إلا عبر حكومة ليبية شرعية وتتولى أمنها بنفسها.

وأضافت أنه على الليبيين مواجهة هذا التهديد بأنفسهم لأنهم يعرفون بلادهم أفضل منا، على حد تعبيرها.

وأكدت موغيريني أن أوروبا على استعداد لتقديم مساعدة تقنية لتهيئة المؤسسات، خصوصا قوات الشرطة والأمن وتعزيز البلديات الليبية، إذا طلبت الحكومة المستقبلية ذلك.